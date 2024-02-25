Гуменюк розповіла про нічну атаку на південь країни [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні в ніч проти 25 лютого здійснили дві хвилі атак на Україну. Спочатку були зафіксовані запуски ракет, а потім "Шахедів". Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у ефірі телемарафону.
На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з Чорного моря знищити нашу ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і по напрямку і по часу, - зазначила Гуменюк.
Перша атака відбулася у напрямку Миколаївської області, а наступна була спрямована на центральні регіони з подальшим переходом на захід. Сили протиповітряної оборони Півдня успішно відбили обидві.
Крім того, керівниця пресцентру ОК "Південь" повідомила про знищення дронів: один - над Херсонською областю, два - над Кіровоградською і три - над Миколаївською.
Нагадаємо, на Таврійському напрямку Сили оборони знищили російські "Тор" і "Солнцепьок".
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