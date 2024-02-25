Росіяни заявляють, що збили чотири українських БпЛА над Чорним морем [ Редагувати ]
Міністерство оборони росії повідомило про атаку шести українських безпілотників, які вночі 25 лютого були нібито збиті над Бєлгородською областю і акваторією Чорного моря.
Про це міноборони рф пише у Telegram.
"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територією Бєлгородської області (2 БпЛА) і над акваторією Чорного моря (4 БпЛА)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 17 лютого, деякі регіони росії атакували безпілотники. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито ППО збила 2 безпілотники. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про п'ять нібито знищених безпілотників. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, сили ППО нібито збили два безпілотники на підльоті до міста.
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