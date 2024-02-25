Міністерство оборони росії повідомило про атаку шести українських безпілотників, які вночі 25 лютого були нібито збиті над Бєлгородською областю і акваторією Чорного моря.

Про це міноборони рф пише у Telegram.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територією Бєлгородської області (2 БпЛА) і над акваторією Чорного моря (4 БпЛА)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 17 лютого, деякі регіони росії атакували безпілотники. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито ППО збила 2 безпілотники. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про п'ять нібито знищених безпілотників. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, сили ППО нібито збили два безпілотники на підльоті до міста.