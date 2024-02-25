Міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров запропонував Ілона Маску розрізняти українські та окупантські версії Starlink. Він зазначив це під час ефіру марафону.

У нас є певна пропозиція, як відрізняти і верифікувати використовувані нами "Старлінки" від тих, що використовує наш ворог. І як зробити так, щоб у них вони не працювали. Чекаємо зараз, це процес, - заявив Федоров.

Михайло Федоров не уточнив деталей пропозиції, але вказав, що алгоритм її реалізації зрозумілий.

Коментувати я не можу. Алгоритм зрозумілий, потрібно ухвалювати рішення, - заявив Федоров.

Також він згадав про продаж дронів SpaceX росії, утримуючись від коментарів щодо цього рішення.

Звичайно, SpaceX не продає росії дрони, які вони купують їх через інші країни, дуже важливо зрозуміти - через кого. Але паралельно йде технологічне рішення - як виключити не наші "Старлінки" на тимчасово окупованих територіях, - сказав Федоров.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з пропозицією, яка могла б запобігти використанню росіянами терміналів Starlink.