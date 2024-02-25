Українські захисники у ніч на 25 лютого знищили 16 з 18 російських "Шахедів", які атакували Україну.

Про це повідомили Повітряні сили.

За інформацією військових, безпілотні літальні апарати (БПЛА) вилетіли з Приморсько-Ахтарська в рф та мису Чауда – Крим.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил було знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, Міністерство оборони росії повідомило про атаку шести українських безпілотників, які вночі 25 лютого були нібито збиті над Бєлгородською областю і акваторією Чорного моря.