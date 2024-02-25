Росіяни атакували Київщину дронами: що відомо про наслідки [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська атакували Київщину вранці 25 лютого за допомогою ударних безпілотників. Повітряна тривога в області тривала дві години.
Про це повідомила Київська ОВА.
За даними Київської ОВА, завдяки успішній роботі мобільних вогневих груп не зафіксовано жодного попадання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, немає жертв чи постраждалих. Уламки збитих цілей впали на відкриту місцевість поза межами населених пунктів.
Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.
Нагадаємо, українські захисники у ніч на 25 лютого знищили 16 з 18 російських "Шахедів", які атакували Україну.
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