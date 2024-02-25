Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у зоні проведення бойових дій.

Про це повідомив Сирський у своєму аккаунті у Facebook.

Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ, - зазначив Сирський.

Під час візиту вони проаналізували ситуацію та обговорили стратегічні кроки на майбутнє. Особлива увага була приділена питанням маневреної та позиційної оборони, а також підсиленню окремих ділянок.

Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць, - підкреслив Сирський.

Головнокомандувач і міністр поспілкувались з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру.