У Тбілісі телевежу підсвітили в кольори прапора України [ Редагувати ]
У Тбілісі на знак солідарності з українцями в день другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну телевежу підсвітили в кольори українського прапора.
Про це повідомила мерія Тбілісі.
У другу річницю війни, розпочатої росією в Україні, на знак солідарності з Україною Тбіліська телевежа підсвічена кольорами українського прапора. Столиця Грузії вкотре висловлює підтримку українському народу, бажає миру та єдності країни, – йдеться у повідомленні мерії Тбілісі.
Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила підтримку українцям у другу річницю повномасштабної війни з росією.
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