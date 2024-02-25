Окупанти вдарили по вокзалу у Костянтинівці на Донеччині (фото) [ Редагувати ]
Російські військові кілька разів обстріляли місто Костянтинівку в Донецькій області. У результаті обстрілу одна жінка отримала легкі поранення.
Про це повідомив в. о. очільника Костянтинівської місцевої адміністрації Сергій Горбунов, пише Суспільне.
За словами Горбунова, пошкоджена цивільна інфраструктура, включаючи магазини, приватні та багатоквартирні будинки.
Одна жінка поранена, але від госпіталізації відмовилась, - сказав він.
Він також зазначив, що було кілька обстрілів увечері 24 лютого з ракетно-стрілецької зброї та вночі 25 лютого - з ракетних систем залпового вогню.
Нагадаємо, російські війська сьогодні в ніч проти 25 лютого здійснили дві хвилі атак на Україну. Спочатку були зафіксовані запуски ракет, а потім "Шахедів".
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