Польські фермери відновили протест на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на кордоні з Україною, що призвело до утворення черг на в'їзд до України, де застрягло близько 2400 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, блокування руху продовжується на шести напрямках, включаючи КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований, але наразі знову заблокований фермерами.

По всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні - це десь майже 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску "Устилуг"символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає, - сказав речник.

Він додав, що наразі протестувальники не перешкоджають руху автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.

Раніше ми повідомляли про те, що Шмигаль представив на кордоні з Польщею план з п'ять кроків для деблокади КПП.