24 лютого міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та CEO і співзасновник Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Про це повідомляє урядовий портал.

Helsing - німецька компанія, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології. Вона співпрацює з найбільшими оборонними виробниками, серед яких SAAB та Rheinmetall. В Україні компанія працює з 2022 року.

Метою підписання Меморандуму є підсилення українських оборонних технологій. Йдеться про впровадження технологій штучного інтелекту в дрони, зокрема БпЛА, українського виробництва.

"Цей рік для української оборонки стане роком штучного інтелекту та наземних роботизованих систем. Коли ворог переважає в кількості - ми маємо переважати в технологіях і в розумних рішеннях. Досвід та напрацювання Helsing допоможуть українським розробкам стати ще ефективніше", - сказав Олександр Камишін.

Також компанія Helsing висловила наміри про подальшу співпрацю з українськими оборонними компаніями у цій сфері.

За словами Гундберта Шерфа, ця угода є кроком до інтеграції технологічних напрацювань Helsing в український оборонний сектор. Її мета - підтримати Україну в досягненні технологічної переваги і внеску в безпеку всієї Європи.