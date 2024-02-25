Російські військові 81-ї добровольчої бригади "Медведи"" напали на відвідувачів кафе "Фортеця" у селищі Чорноморське на північно-західному узбережжі окупованого Криму. Інцидент стався у ніч проти 24 лютого.

Відео нападу, знятого камерою зовнішнього спостереження, поширюють місцеві паблики. На ньому видно, як озброєні люди у камуфляжі вриваються в кафе, кладуть відвідувачів обличчям у підлогу, б'ють їх палицями та стріляють у повітря.

Дівчина одного з потерпілих розповіла журналістам про обставини нападу.

Двое лысоватых хамоватых мужчин, которые избивали посетителей, оказались военными при должности. Они выпивали и отмечали 23 февраля в кафе. Они конфликтовали с людьми в кафе, им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения "Медведи". Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать.

Z-блогери стверджують, що особи нападників вже встановлені і проти них порушили кримінальну справу.

Як пише Astra, командир "Ведмедів" під позивним "Джедай" заявив, що зачинщини бійки в кафе ввели в оману своїх товаришів по службі, викликаючи допомогу. Коли найманці розібралися в ситуації, вони побили своїх п'яних товаришів по службі і здали їх у поліцію.

Добровольча 81-а бригада "Медведи"" заснована в Криму у 2023 році під протекцією окупаційної пвлади. Ймовірно, вона входить до ПВК "Редут", яку контролює міноборони рф.