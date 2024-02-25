У Хмельницькій області внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила", - повідомляє ОВА.

Про який саме об'єкт інфраструктури йдеться не уточнюється.

Повітряні сили ЗСУ повіомили, що в ніч проти 25 лютого Україну атакували 18 безпілотників, 16 з них вдалося збити. У відомстві заявили, що БПЛА було збито над Полтавською, Київською, Хмельницькою, Миколаївською, Кіровоградською, Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областями.