На Хмельниччині внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури [ Редагувати ]
У Хмельницькій області внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
"Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила", - повідомляє ОВА.
Про який саме об'єкт інфраструктури йдеться не уточнюється.
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