Білоруський диктатор олександр лукашенко планує у 2025 році всьоме взяти участь у виборах президента Білорусі. Про це він заявив журналістам на виборчій дільниці у Мінську після голосування до місцевих органів влади та нижньої палати парламенту країни.

Пойду, пойду, пойду. Передайте им (білорусам у вигнанні - ред.), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе (для меня, поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси.

лукашенко зазначив, що ніде у світі немає таких "відкритих, чесних, принципових виборів, як у Білорусі".

Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Естественно, я и все мы, общество, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию.

олександр лукашенко перебуває при владі у Білорусі 30 років. Вперше він переміг на виборах президента країни 1994 року. Після президентських виборів 2020 року білоруська опозиція не визнала результатів голосування, заявивши про масові фальсифікації. Однак ЦВК тоді знову оголосила переможцем Лукашенка. У країні розпочалися багатомісячні протести, які були жорстоко придушені силовиками.

У неділю, 25 лютого, у Білорусі проходять вибори до Палати представників Національних зборів VIII скликання та місцевих рад депутатів. Участь у виборах беруть чотири партії - "Біла Русь", Ліберально-демократична партія Білорусі, Компартія та Республіканська партія праці та справедливості.

У березні 2024 року в Білорусії відбудуться Всебілоруські народні збори. Вони мають відбутися впродовж 60 днів після проведення парламентських виборів. Президентські вибори в країні мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року.

Нагадаємо, на початку 2024 року лукашенко підписав закон про довічні гарантії президенту Білорусі.