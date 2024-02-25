Окупанти захопили Ласточкине під Авдіївкою, Генштаб не підтверджує [ Редагувати ]
Z-пабліки, а також аналітики українського ресурсу DeepState заявили про захоплення російськими військами селища Ласточкине біля Авдіївки.
24 лютого DeepState опублікував мапу, на якій видно, як Ласточкине перейшло під контроль окупантів.
Ворог окупував Ласточкине. К**пи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку. Де далі командування ОСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 лютого повідомив про відбиття Силами оборони ворожих атак в районі населеного пункту:
"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області", - пише Генштаб.
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