"Оппенгеймер" отримав головну нагороду Гільдії кіноакторів США [ Редагувати ]
Фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана отримав три нагороди Гільдії кіноакторів США. Акторський склад картини був визнаний найкращим у 2023 році. Нагороди за найкращу головну роль та роль другого плану присудили акторам Кілліану Мерфі та Роберту Дауні-молодшому.
Лауреати премії Гільдії кіноакторів США за 2023 рік:
- кращий акторський склад - "Оппенгеймер";
- найкраща чоловіча роль - Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер");
- найкраща жіноча роль - Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні");
- найкраща чоловіча роль другого плану - Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер");
- найкраща жіноча роль другого плану - Давайн Джой Рендольф ("Залишені");
- найкращий акторський склад у драматичному серіалі - "Спадкоємці";
- найкраща жіноча роль у драматичному серіалі - Елізабет Дебікі ("Корона");
- найкраща чоловіча роль другого плану - Педро Паскаль ("Одні з нас");
- найкращий акторський склад у комедійному серіалі - "Ведмідь";
- найкраща жіноча роль у драматичному серіалі - Айо Едебірі ("Ведмідь");
- найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь").
Премія Гільдії кіноакторів США історично є сильним індикатором "Оскару". Результати роблять "Оппенгеймер" головним претендентом на статуетку за найкращий фільм.
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