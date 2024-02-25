Фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана отримав три нагороди Гільдії кіноакторів США. Акторський склад картини був визнаний найкращим у 2023 році. Нагороди за найкращу головну роль та роль другого плану присудили акторам Кілліану Мерфі та Роберту Дауні-молодшому.

Лауреати премії Гільдії кіноакторів США за 2023 рік:

кращий акторський склад - "Оппенгеймер";

найкраща чоловіча роль - Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер");

найкраща жіноча роль - Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні");

найкраща чоловіча роль другого плану - Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер");

найкраща жіноча роль другого плану - Давайн Джой Рендольф ("Залишені");

найкращий акторський склад у драматичному серіалі - "Спадкоємці";

найкраща жіноча роль у драматичному серіалі - Елізабет Дебікі ("Корона");

найкраща чоловіча роль другого плану - Педро Паскаль ("Одні з нас");

найкращий акторський склад у комедійному серіалі - "Ведмідь";

найкраща жіноча роль у драматичному серіалі - Айо Едебірі ("Ведмідь");

найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь").

Премія Гільдії кіноакторів США історично є сильним індикатором "Оскару". Результати роблять "Оппенгеймер" головним претендентом на статуетку за найкращий фільм.