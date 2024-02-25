Росіяни скинули вибухівку на фуру в Нікополі, загинув водій [ Редагувати ]
Російські окупанти скинули вибухівку на вантажівку в Нікополі Дніпропетровської області, загинув водій. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікополі загинула людина... Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років.
Лисак уточнив, що атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки.
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