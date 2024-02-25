МВС створило центр з застосування систем РЕБ - Клименко [ Редагувати ]
Міністерство внутрішніх справ створило спеціальний центр, який займається застосуванням засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив глава МВС Ігор Клименко.
Це вкрай необхідно на сьогодні. Зараз ми працюємо над розгортанням регіональної мережі, яка спільно з іншими складовими Сил оборони буде залучена для захисту об'єктів критичної інфраструктури.
За словами Клименка, йдеться про сотні об'єктів, які захищають правоохоронці. Система підготовки з застосування засобів РЕБ - пріоритет для всіх Сил безпеки та оборони.
7 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна організовує масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби та наземних безпілотних платформ.
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