Половина зброї не надходить в Україну вчасно, тому ми втрачаємо людей і території - Умєров [ Редагувати ]
Половина поставок зброї та боєприпасів не надходить в Україну вчасно, через що ми втрачаємо людей та території. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр оборони Рустем Умєров.
Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно... Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території.
Глава Міноборони додав, що Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань.
Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі.
31 січня Рустем Умеров направив звернення до Євросоюзу, в якому повідомив про критичну нестачу боєприпасів. У листі він також зазначив, що російські військові використовують втричі більше снарядів.
4 лютого Financial Timesисала, що затримки поставок боєприпасів можуть бути пов'язані з запереченнями Німеччини проти реформи Європейського фонду миру (EPF), який фінансується за рахунок внесків країн Євросоюзу.
Нагадаємо, що Чехія знайшла за межами Євросоюзу 800 тис. артилерійських снарядів, які країна може поставити Україні впродовж кількох тижнів за фінансової підтримки США, Німеччини, Швеції чи інших країн. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.
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