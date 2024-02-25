Землю накрила потужна магнітна буря після найбільшого за сім років спалаху на Сонці [ Редагувати ]
Землю накрила потужна магнітна буря, яка лютуватиме три дні. Вночі 23 лютого на Сонці було зафіксовано найбільший за силою вибух у цьому сонячному циклі.
Потоки випромінювання становили близько 1 кВт на кв. км. Це в 2-3 рази нижче за рекордні рівні, зафіксовані в сучасній історії. Сонячний спалах класифікований як X6.3 і є найбільшим з 2017 року.
Цей спалах став уже третім, який отримав вищий бал X менш ніж за 24 години.
Через рух хмар плазми до Землі удар по магнітному полю очікується у неділю, 25 лютого. Можлива сила магнітних бур у цьому випадку може досягти рівня G4 (з п'яти можливих).
Зараз на Сонці відбувається один із найсильніших за останні два сонячні цикли сплесків активності. Сонячний цикл триває близько 12 років. Ймовірно, максимум нинішнього циклу настане у 2024-2025 роках. Спалахи на Сонці можуть викликати магнітні бурі, а також стати причиною збоїв у роботі енергетичних та навігаційних систем.
"Подробиці" писали про те, що таке магнітні бурі та як вони впливають на людей.
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