Війна в Україні наклала свій відбиток на ментальне здоров'я багатьох українців, особливо на військовослужбовців, що зіткнулися з важкими психологічними навантаженнями. За різними даними, від 60 до 80% військових мають ознаки тих чи інших психічних розладів.

З огляду на обмежену ефективність традиційних методів лікування, таких як психотерапія та антидепресанти, увага світової спільноти все більше прикута до альтернативних підходів, зокрема психоделічно асистованої терапії (ПАТ).



ПАТ, яка включає використання психоделічних речовин, таких як псилоцибін, зараз вивчається та активно застосовується в країнах, як-от США та Австралія, де вона вважається перспективним напрямком у лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Приміром у червні 2022 року Федеральне управління по боротьбі з наркотиками та Лікарським управлінням США надали дозвіл на клінічні випробування психоделічних речовин у лікуванні ветеранів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) та інших психічних станів серед ветеранів у Сполучених Штатах. Це стало великим кроком для світової медицини.

Якщо ж повертатися до сучасного виміру досліджень ПАТ, то такі інституції як Імперський центр психоделічних досліджень і клініка CIPPRes, пов'язані з Імперським коледжем Лондона, знаходяться на передовій психоделічних досліджень у Великій Британії.

Очолювані докторами Девідом Наттом і Девідом Еррітзое, їхні дослідження в основному зосереджені на двох ключових напрямках: використання психоделіків у сфері охорони психічного здоров'я та розуміння їхньої ролі в дослідженні мозкової основи свідомості.

Вони досягли значних успіхів, у тому числі провели перші клінічні випробування з використанням псилоцибінової терапії для лікування депресії, а зараз досліджують її потенціал у лікуванні таких станів, як анорексія, хронічний біль та обсесивно-компульсивний розлад.

Окрім цього, у жовтні 2023 року вже інший іменитий дослідний центр, а саме Гарвардський університет, оголосив про створення програми "Дослідження психоделіків у суспільстві та культурі", що стало можливим завдяки пожертві у розмірі 16 мільйонів доларів від Фонду родини Ґрасіас.

Ця міждисциплінарна ініціатива, що охоплює кілька факультетів, включаючи факультет мистецтв і наук, юридичний факультет і богословську школу, має на меті революціонізувати дослідження психоделіків, вивчаючи їхні соціальні наслідки. У зв'язку зі наростальним інтересом до психоделіків у терапевтичних цілях, дослідження розглядатиме різноманітні перспективи, зокрема їхні етичні, правові та соціальні виміри.

В Україні ж, попри високу актуальність цієї проблематики, ПАТ зіштовхується з юридичними обмеженнями, що ускладнює її впровадження та дослідження. На щастя, за сприяння українських ветеранів та психотерапевтів це питання вже перебуває на порядку денному.

Зокрема організовуються тематичні конференції та панельні дискусії як "Психоделічно асистована терапія (ПАТ) в лікуванні посттравматичних станів. Міжнародний досвід та перспективи впровадження в Україні".

За підсумками конференції при МОЗ буде створено міжвідомчу групу, яка розроблятиме концептуальні засади потенційного впровадження ПАТ в Україні на підставі певних досліджень та аналізів.



Іншим легальним способом лікування ПТСР є проведення ПАТ за кордоном, приміром, як це робить Наталія Грещук, засновниця навчальної платформи "Mind Port" та "благодійного фонду Наталії Грещук", яка впроваджує незвичайний підхід до лікування ПТСР.

Її програма спеціалізується на допомозі військовим, надаючи можливість безкоштовного лікування на курорті Аліканте в Іспанії. Головною особливістю авторського методу є поєднання ПАТ та високий духовний стан людини яка проводить терапію зокрема її високі частоти.

За даними досліджень які провів вчений та винахідник, голова ради директорів Української академії інтегративної медицини Юрій Данилович Марцинішин базова електромагнітна частота землі становить 38 Гц в нормі частота людського організму має співпадати з частотою землі але після ретельних досліджень отримані результати показали що частота поля Наталії Грещук становить 65000 Гц.

Маючи досвід організації ретритів для цивільного населення "Obrani", Наталя пропонує також військовослужбовцям пройти психоделічно асистовану терапію для подолання психічних та ментальних наслідків війни.

У ролі ПАТ речовин виступають псилоцибінові гриби, що слугують для глибокого дослідження своєї свідомості, а також для духовного розвитку. Ця програма відкриває знання і надає можливість перезапустити внутрішні процеси, відновити здоров'я та контакт із внутрішніми відчуттями.

Наталя Грещук народилася в Будапешті в родині військового та медсестри, тому питання допомоги та роботи зі солдатами їй далеко не нові. Закінчивши навчання в Івано-Франківській державній медичній академії у 2007 році, Наталя згодом продовжила освітній шлях в Міжнародному Університеті розвитку Коучингу, де отримала акредитацію професійного коуча від International Coaching Federation (ICF) у 2021 році.

Наталя Грещук

Працюючи над пошуком і розвитком власного "Я" та використовуючи свій духовний стан, Наталя ділиться власним досвідом самопізнання та створює програми для ретритів, спрямованих, як для пошуку власних цілей і сенсів, так і комплексне відновлення військових.

Ці програми включають не тільки медичні аспекти, але й психологічну підтримку, коучинг та індивідуальні онлайн-сесії з фахівцями після завершення лікування. Такий підхід дозволяє не лише адресувати безпосередньо симптоми ПТСР, але й надавати військовим інструменти для самостійного подолання стресів, глибокого пізнання себе, розвитку самоконтролю, знаходження нових життєвих шляхів, розвитку особистих цінностей, талантів після повернення з війни.

Психоделічно асистована терапія має величезний потенціал в лікуванні ПТСР, зокрема у військовослужбовців. Однак для її ефективного впровадження в Україні потрібен комплексний підхід, що включає державну підтримку, наукові дослідження та відповідне законодавче регулювання.

Перед Україною стоїть серйозне завдання - адаптація та інтеграція нових методів лікування, що могли б ефективно допомогти тим, хто повертається з фронту. Враховуючи помітну увагу до ПАТ у світовій медичній спільноті та позитивні результати, які вона демонструє в лікуванні ПТСР, важливо не знехтувати цим потенціалом.

Ретрит від Наталі Грещук