Окупанти вдарили по Костянтинівці авіабомбою та ракетами С-300 - поранено жінку, пошкоджено понад 70 будівель. Про це повідомляє Нацполіція.

Вночі росія завдала п'ять ударів по місту. Близько півночі ворог скинув керовану авіабомбу "КАБ-250" на залізничний вокзал. Будівлю знищено, вибуховою хвилею пошкоджено житловий сектор.

За дві години після цього загарбники випустили по місту ще чотири ракети "С-300".

Поранень зазнала 75-річна жінка. Парамедики надали їй домедичну допомогу, а також іншим цивільним, які отримали незначні ушкодження від уламків.

За ніч пошкоджено 15 багатоквартирних і три приватних будинки, 23 магазини, 19 торговельних павільйонів, будівлю вокзалу, храм, пункт техобслуговування, три заклади освіти, пошта, дві адмінбудівлі, дві аптеки, кіоск.

▪️З ночі на місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки разом з рятувальниками ДСНС і всіма профільними службами.

Поліцейські приймають заяви, обходять постраждалі вулиці, документують руйнування та виявляють, кому потрібна допомога.