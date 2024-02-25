Обстріл Костянтинівки: зруйнований вокзал, пошкоджено 70 будівель (фото, відео) [ Редагувати ]
Окупанти вдарили по Костянтинівці авіабомбою та ракетами С-300 - поранено жінку, пошкоджено понад 70 будівель. Про це повідомляє Нацполіція.
Вночі росія завдала п'ять ударів по місту. Близько півночі ворог скинув керовану авіабомбу "КАБ-250" на залізничний вокзал. Будівлю знищено, вибуховою хвилею пошкоджено житловий сектор.
За дві години після цього загарбники випустили по місту ще чотири ракети "С-300".
Поранень зазнала 75-річна жінка. Парамедики надали їй домедичну допомогу, а також іншим цивільним, які отримали незначні ушкодження від уламків.
За ніч пошкоджено 15 багатоквартирних і три приватних будинки, 23 магазини, 19 торговельних павільйонів, будівлю вокзалу, храм, пункт техобслуговування, три заклади освіти, пошта, дві адмінбудівлі, дві аптеки, кіоск.
▪️З ночі на місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки разом з рятувальниками ДСНС і всіма профільними службами.
Поліцейські приймають заяви, обходять постраждалі вулиці, документують руйнування та виявляють, кому потрібна допомога.
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