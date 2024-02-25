Уряд працює над пошуком кандидатів на посади міністра культури та інформаційної політики, міністра молоді та спорту і міністра у справах ветеранів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2024", передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, коли закриті вакантні кадрові позиції в трьох міністерствах, голова Кабміну відповів:

Ми працюємо над цим, і, очевидно, це відбудеться.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. В.о. глави Мінветеранів Кабмін призначив першого заступника міністра Олександра Порхуна.

9 листопада Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. В.о. міністра молоді та спорту Кабмін призначив заступника міністра Матвія Бідного.

Найдовше в Україні немає міністра культури та інформаційної політики. 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка, а 28 липня Кабмін призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконувачем обов'язків міністра.