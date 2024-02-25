Буданов озвучив причину смерті Навального [ Редагувати ]
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був ув'язнений у рф, дійсно помер від тромбу.
Про це у кулуарах на форумі "Україна. Рік 2024" сказав начальник ГУР Кирило Буданов.
Під час спілкування з журналістами у Буданова запитали що він знає про смерть Навального і те чи був той вбитий.
"Ну я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо - він реально загинув від тромбу", - сказав Буданов.
Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.
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