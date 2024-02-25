Росіяни обстріляли Харківську область: поранено волонтера [ Редагувати ]
Російські окупанти вчергове обстріляли території Харківської області. В результаті атаки в Куп'янському районі було поранено волонтера. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, вчора, 24 лютого, приблизно о 23:00 російські військові завдали авіаудар по селу Чорне Купʼянського району.
В результаті ворожої атаки було пошкоджено девʼять житлових будинків та дитячий садок. Попередньо, ворог вдарив ФАБ-250.
Відомо також, що близько опівдня окупанти здійснили артилерійський обстріл села Петропавлівка Купʼянського району.
"Отримав поранення 44-річний волонтер, його госпіталізовано до лікарні", - повідомили в прокуратурі.
За даними правоохоронців, вчора вдень під авіаударом з боку ЗС рф також було село Григорівка Купʼянського району.
Задокументовано влучання у магазин, його повністю зруйновано. Також пошкоджено 5 приватних домоволодінь, пошту тощо.
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