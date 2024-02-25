Росія використовує тему виборів для роз'єднання України - Кулеба [ Редагувати ]
Російська федерація концентрує увагу на внутрішньому та зовнішньому роз'єднанні України.
Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму "Україна. Рік 2024".
Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що російська федерація має чотири теми, на які зараз працюють російські інформаційно-психологічні операції:
- дискредитація вищого політичного керівництва,
- розкол еліт,
- деморалізація ЗСУ,
- деморалізація нашого населення.
Він заявив, що росіяни зосереджені на роз'єднанні України, на другому місці - Польща.
"У Польщі наратив "поляки принизили українців" є в обов'язковому виконанні. Те, що ви бачите зараз з Польщею, там величезний вклад РФ", - додав секретар РНБО.
Водночас Кулеба заявив, що перший наратив, який просуває Росія - це втома від війни й це повністю спрямовано на зовнішнє роз'єднання.
"Другий - спрямований на внутрішнє роз'єднання - це вибори в Україні. Ми вже бачимо їхні зусилля. Цю історію вони намагаються розігнати і на міжнародному рівні. Це історія з якою треба дуже обережно, але рішуче працювати, бо росіяни будуть далі це розкачувати", - пояснив міністр.
За словами глави МЗС, те, що відбувається у Польщі - це очевидний російський слід. Мета, за даними Кулеба, дуже проста - зіграти на ситуації, щоб розколоти.
"Як протидіяти? По-перше, зберігати єдність. Друге - потрібно щодня працювати на результат. Коли щодня буде надходити зброя, будуть санкційні пакети, коли щодня будуть рішення - ці рішення будуть вибивати опори з-під Росії", - прокоментував міністр.
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