Президент Володимир Зеленський заявив, що він знаходиться в позитиві від нещодавньої відповіді українських партнерів щодо американських далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомив він на прес-конференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Щодо ATACMS на 300 км. Ви розумієте, що ми будемо з цим робити, і Росія розуміє. Я би відповів вам узагальнено, я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброю", - заявив він.