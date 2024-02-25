Зеленський про ATACMS на 300 км: я в позитиві від відповіді партнерів [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що він знаходиться в позитиві від нещодавньої відповіді українських партнерів щодо американських далекобійних ракет ATACMS.
Про це повідомив він на прес-конференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".
"Щодо ATACMS на 300 км. Ви розумієте, що ми будемо з цим робити, і Росія розуміє. Я би відповів вам узагальнено, я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброю", - заявив він.
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