Зеленський про новий контрнаступ: деталі не можу сказати, планів буде кілька [ Редагувати ]
Україна готується до нового контрнаступу. Деталей не буде, але для уникнення витоку інформації планів цього разу буде кілька.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції.
"Є план. План чіткий. Деталі не можу сказати. Не маю на це право. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва, так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватися кілька через витік інформації", - сказав президент.
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