Україна готується до нового контрнаступу. Деталей не буде, але для уникнення витоку інформації планів цього разу буде кілька.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції.

"Є план. План чіткий. Деталі не можу сказати. Не маю на це право. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва, так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватися кілька через витік інформації", - сказав президент.

Також Зеленський висловився про ATACMS на 300 км.