Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, дав пресконференцію на форумі "Україна. Рік 2024". "Подробиці" зібрали головні тези глави держави.

Про Глобальний саміт миру

На першому саміті щодо Української формули миру, що відбудеться у Швейцарії навесні, мають розробити план, який після цього спеціальні переговорники передадуть росії. Водночас це не означає, що рф його ухвалить.

Україна не хоче, аби на цьому саміті їй нав'язували будь-які формати перемовин - дипломатична ініціатива має іти саме з Києва.

На запитання, чи Україна програє війну та чи не час говорити з путіним

"А можна говорити з глухою людиною? Людиною, яка убиває своїх опонентів? Ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитись, що він програв війну, що це була велика помилка".

"Чи україна програє - я впевнений, що ні. Найважче було два роки тому. Принаймні у нас немає цієї альтернативи. Якщо Україна програє - нас не буде".

Про отримання далекобійних ракет від США

"Я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї".

Про затримку в Конгресі США щодо виділення допомоги Україні

"Надія є, я впевнений, буде позитив, бо тоді не розумію, у якому світі починаємо жити".

Розблокування допомоги в Конгресі США необхідне протягом місяця. Сенатори та президент знають запити України.

Макрон незабаром приїде в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон невдовзі відвідає Україну з візитом, з метою безпеки дату не оголошують. Україна очікує від Франції та партнерів ще кілька десятків артилерійських систем та "ще деякі речі", про які оголосять, коли Макрон приїде.

"Думаю, що з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України. Важливі. Нові".

Озвучив втрати української армії

Загинули 31 тисяча українських військових. Водночас кількість поранених Зеленський не назвав. За його словами, росія втратила 180 тисяч військових убитими, разом з пораненими російські втрати складають близько 500 тисяч.

Про Польщу та блокування українського кордону

У Польщі є "внутрішня боротьба", використовувати Україну для тиску на європейські інституції — "несправедливо".

"Я думаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Для нас важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати нас бізнес".

Про запрошення України до НАТО

Рішення про запрошення України до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні залежатиме від США та Німеччини: "Якщо нас не запросять, то не запросять".

Чи візьме він слухавку, якщо вночі подзвонить путін

"У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить? А я з телеграфом 1917 року не працюю".

Путін не подзвонить, оскільки він не хоче закінчувати війну. Можливо, коли Україні повністю передадуть заарештовані російські активи, путін дзвонитиме й шукатиме шляхи завершення війни.

Про плани на майбутні операції та роботу російської розвідки

План є, не все йде за планом. Деталі сказати не може: "Чим менше людей це знає, тим швидше буде перемога".

"Наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля, до того, як вони почались".

Про нібито нелегітимність Зеленського як президента після травня цього року

Інформація, що Зеленський нібито втратить легітимність у травні цього року без перевиборів — це "російська програма". Це підтверджують також розвідки країн-партнерів, які мають відповідні документи: "Там навіть є суми грошей, які передбачені інституціям, які цю тему піднімають".

Щодо майбутнього контрнаступу

"Є план, він чіткий. Деталі не можу сказати, не маю на це права. Цей план повʼязаний зі зміною керівництва, планів буде готуватись кілька через витік інформації".

Росія готує наступальні дії на травень-червень

Росія готуватиме наступальні дії на кінець весни - початок літа цього року. Україна готується до цього, має власний план. Переломним моментом будуть вибори у США восени.

Про потреби в мобілізації

Треба дочекатися результатів аудиту, щоб сказати, скільки ще людей необхідно мобілізувати: "Треба подивитись, де частина людей, які не були на фронті, але вони були мобілізовані. З цим треба розібратись". Мобілізація в Україні триває постійно від початку дії воєнного стану.

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