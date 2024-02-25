В СБУ вперше прокоментували атаки на заводи рф [ Редагувати ]
9 лютого 2024 року безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї: Ільському та Афіпському.
Очільник Служби безпеки України Василь Малюк стверджує, що атаки українських безпілотників по російських НПЗ скоротили російський експорт нафтопродуктів на третину.
Якщо ми глянемо навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих було успішно вражені. По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів. А 55% їхнього військового бюджету - це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів. І це цілком законні наші цілі.
Раніше ми писали про те, що у Повітряних силах розповіли, скільки літаків А-50 залишилося у росії.
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