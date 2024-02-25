"Україну треба підтримувати зараз, а не до кінця" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, дав пресконференцію на форумі "Україна. Рік 2024".
Під час промови він сказав, що Україну треба підтримувати зараз, а не до кінця. Ми вдячні польському суспільству, яке з самого початку з українцями.
"Дуже не хотілося б, щоб цей кордон, який є між нами, був між нашими суспільствами", - додав він.
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