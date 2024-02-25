Окупанти знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон (відео) [ Редагувати ]
Ймовірно, 24 лютого 2024 року відбувся ще один випадок воєнного порушення в районі Бахмуту. На відео, яке отримала українська сторона, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли.
Точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці СОУ. Такий розстріл – це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців.
Він пообіцяв негайно звернутися з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених.
Раніше ми писали про те, що Україна мала домовленості з росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки. Але росіяни цинічно порушили ці домовленості.
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