У неділю, 25 лютого, у частині регіонів України оголошено сигнал повітряної тривоги. Окупанти знову запустили безпілотники по типу "Шахед". Про це повідомили в Повітряних силах.

Близько 20:00 невідомий безпілотник було помічено у Харківській області. Потім "Шахед" було зафіксовано в Коломацькому районі Харківської області. Він рухався південно-західним курсом.

Станом на 21:20 дрони зафіксовано:

в Лозівському районі Харківської області, курс північний.

в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

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