Окупанти запустили "Шахеди": Україною шириться повітряна тривога [ Редагувати ]
У неділю, 25 лютого, у частині регіонів України оголошено сигнал повітряної тривоги. Окупанти знову запустили безпілотники по типу "Шахед". Про це повідомили в Повітряних силах.
Близько 20:00 невідомий безпілотник було помічено у Харківській області. Потім "Шахед" було зафіксовано в Коломацькому районі Харківської області. Він рухався південно-західним курсом.
Станом на 21:20 дрони зафіксовано:
- в Лозівському районі Харківської області, курс північний.
- в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.
Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
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