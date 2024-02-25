У передмісті Дніпра пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 25 лютого, окупанти запустили ракети по території України. Вибухи пролунали у передмісті Дніпра. Про це повідомили в Повітряних силах.
За даними Повітряних сил, ймовірно, росія запустила у напрямку Дніпра ракети по типу Х-59.
У передмісті Дніпра було чути звуки, схожі на вибухи. В області та місті оголошено сигнал повітряної тривоги. Чи постраждав хтось наразі на не відомо.
Окрім цього рф вже запустила дрон-камікадзе, які також були помічені у Дніпропетровській області.
Зазначимо, що російський агресор також здійснив сьогодні обстріл Дніпропетровської області. В результаті ворожих ударів загинуло дві людини.
За даними слідства, сьогодні, 25 лютого, збройні сили рф здійснили повітряну атаку на Нікополь.
Внаслідок ворожого обстрілу загинув 57-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував у вантажівці на території одного з підприємств міста.
Крім цього, в місті було пошкоджено транспортні засоби, будівлі підприємства.
Раніше Братчук розповів про наслідки російського терору на Одещину.
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