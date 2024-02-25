Обстріл Одеси 23 лютого: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв від російської дронової атаки на Одесу, що відбулась 23 лютого збільшилася. Сьогодні в лікарні померла поранена жінка.
Про це заявив глава ОВА Олега Кіпера.
На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася.
Він повідомив, що сьогодні в лікарні померла жінка 1952 року народження, яку рятувальники витягнули з-під завалів. Кіпер нагадав, що жінка пробула під завалами близько 2 годин.
Раніше ми писали про те, що в Одесі через атаку "Шахедів" три людини зазнали поранень. Їх ушпиталили у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.
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