Кількість жертв від російської дронової атаки на Одесу, що відбулась 23 лютого збільшилася. Сьогодні в лікарні померла поранена жінка.

Про це заявив глава ОВА Олега Кіпера.

На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася.

Він повідомив, що сьогодні в лікарні померла жінка 1952 року народження, яку рятувальники витягнули з-під завалів. Кіпер нагадав, що жінка пробула під завалами близько 2 годин.

Раніше ми писали про те, що в Одесі через атаку "Шахедів" три людини зазнали поранень. Їх ушпиталили у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.