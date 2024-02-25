У неділю, 25 лютого, окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області. За цим фактом розпочато розслідування. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як повідомили у пресслужбі, прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 лютого 2024 року в одному з Тelegram-каналів було опубліковано відеозапис, на якому російські військові під час штурму позицій ЗСУ між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.

На записі видно, що росіяни спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Зібравши оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів вони випускають по них автоматні черги.

Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.

Раніше ми писали про те, що Україна мала домовленості з росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки. Але росіяни цинічно порушили ці домовленості.