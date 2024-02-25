У неділю ввечері, 25 лютого, окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. В результаті цього зафіксовано руйнування у приватному секторі міста. Про це повідомили міський голова Дніпра Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна.

Він також повідомив, що за попередньою інформацією відомо про двох поранених.

Пізніше Лисак повідомив що в області працювала ППО.

Дякую за роботу нашій ППО!!! Вся інформація - згодом! На жаль, не без наслідків - в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка.

За його даними, поранення отримали чотири людини.

Раніше ми писали про те, що Україна мала домовленості з росією щодо поранених військових, яких не змогли евакуювати з Авдіївки. Але росіяни цинічно порушили ці домовленості.