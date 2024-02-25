У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 25 лютого, у Харкові пролунали вибухи. Жителі міста чули щонайменше три вибухи. Про це повідомив міський голова на каналі Telegram.
Мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи.
У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!
Telegram-канали російського Білгорода повідомляють про гучні звуки у місті.
Попередньо гучні звуки пов'язані з роботою ЗС рф.
На цей час у Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Раніше ми писали про те, що у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
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