У неділю ввечері, 25 лютого, у Харкові пролунали вибухи. Жителі міста чули щонайменше три вибухи. Про це повідомив міський голова на каналі Telegram.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи.

У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!

Telegram-канали російського Білгорода повідомляють про гучні звуки у місті.

Попередньо гучні звуки пов'язані з роботою ЗС рф.

На цей час у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Раніше ми писали про те, що у передмісті Дніпра пролунали вибухи.