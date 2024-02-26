Наша Сонячна система поповнилася кількома новими об'єктами завдяки нещодавньому відкриттю трьох супутників Урана і Нептуна. Про це повідомляє carnegiescience.edu.

Ці крижані планети-гіганти знаходяться так далеко, що в них важко виявити малі супутники. Особливо коли один з нещодавно відкритих супутників є найтьмянішим коли-небудь виявленим наземним телескопом.

На відміну від багатих на супутники Юпітера і Сатурна, Уран, як відомо, має 28 місяців, а Нептун – лише 16. Сюди входить і новий малий супутник Урана, який має лише 8 км у поперечнику, і йому потрібно 680 днів, щоб зробити один оберт навколо планети.

Як і інші супутники Урана, він буде названий на честь персонажа з п'єси Шекспіра, наприклад, Офелія, Сікоракс, Джульєтта, Дездемона. Але нове ім'я космічному тілу ще не вибрано, тому поки що це S/2023 U1.

Крихітний супутник був помічений за допомогою телескопа Магеллана в Чилі Скоттом Шеппардом з Carnegie Science. Він також ідентифікував два супутники Нептуна: S/2002 N5, розмір якого становить близько 22 км у поперечнику, і S/2021 N1, розмір якого становить 14 км у поперечнику.

Існування супутників було підтверджено за допомогою інших телескопів, в тому числі Дуже великого телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії та 8-метрового телескопа обсерваторії Gemini. Для підтвердження орбіти і розміру Місяця знадобилися численні спостереження.

Усі три молодих місяця мають ексцентричні, віддалені та нахилені орбіти, що свідчить про те, що вони були захоплені гравітаційним впливом Урана та Нептуна після того, як крижані гіганти вже сформувалися. Також один з цікавих фактів про відкриття супутників далеких планет полягає в тому, що місячні системи планет-гігантів здаються схожими, незважаючи на те, наскільки різними є ці планети.

"Навіть Уран, який перекинувся на бік, має супутники, як і у інших планетах-гігантів, що обертаються навколо нашого Сонця. І Нептун, гравітація якого захопила далекий об'єкт поясу Койпера Тритон – багате льодом тіло, більше за Плутон – має зовнішні супутники, які виглядають схожими на своїх сусідів", – пояснив Шеппард.