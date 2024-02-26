Війська рф вночі били по Україні ракетами та "Шахедами": у Генштабі назвали збиті цілі [ Редагувати ]
Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети.
"За минулу добу і цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що за попередньою інформацією, захисники України знищили три ракети та дев'ять БПЛА типу Shahed.
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