Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети.

"За минулу добу і цієї ночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, захисники України знищили три ракети та дев'ять БПЛА типу Shahed.

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