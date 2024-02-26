Погода на 26 лютого: де в Україні пройдуть дощі [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 26 лютого, буде з дощами та вітром, але опади очікуються лише місцями у деяких областях.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У більшості західних та північних областей очікують невеликі дощі. Також опади можуть накрити Вінницьку область. На решті території країни буде сухо.
Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, у східних, південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень у більшості областей +5 +10 градусів, на сході +1 +6, а на заході очікується до +16.
Вночі стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до +5, у східних областях до -5, а у західних до +8.
У столиці сьогодні теж хмарно, але з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +6 до +8, а вночі +2 +4 градуси.
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