Зеленський до G7: ви знаєте, що нам потрібно, і розумієте, що потрібно вчасно

Країни "Групи семи" (G7) дуже добре знають, чого саме сьогодні потребує Україна для зміцнення своєї армії. Україна розраховує на вчасність цієї допомоги