Прем'єр Болгарії прибув до України з візитом [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом в Україну.
Про це повідомляє БНТ.
До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.
Подробиці візиту болгарське видання не повідомляє.
Раніше ми повідомляли, що Болгарія відмовиться від російського ядерного палива.
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