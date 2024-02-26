У березні на українців чекає кілька важливих змін. Перерахунок пенсій, зміни у соціальних виплатах - про те, чого очікувати в новому місяці розкажуть "Подробиці".

Виплати малозабезпеченим сім’ям

Так, з 1 березня на період воєнного стану державна соціальна допомога призначається на 6 місяців, якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка:

є особою з числа ВПО і не працює або не сплатила / за неї не сплачено ЄСВ протягом періоду, за який враховуються доходи;

та/або повернулася після міграції/тривалого перебування за кордоном, не перебуває на обліку як ВПО і не працює або не сплатила/за неї не сплачено ЄСВ і яка звертається за призначенням допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення.

Тривалим вважається перебування за кордоном не менше ніж 90 календарних днів.

Якщо особа не здійснила перелічених заходів протягом 2-ох місяців з дня призначення допомоги, або знялася з обліку в центрі зайнятості, виплата допомоги припиняється з наступного місяця.

Особливості призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям

Вимога щодо працевлаштування не застосовується до одного отримувача допомоги з сім'ї, якщо така сім'я:

проживає на територіях бойових дій і ця працездатна особа доглядає за дитиною до 14 р. або дитиною з інвалідністю до 18 р., особою з інвалідністю, або особою, старше 80 р.;

проживає на території, для якої бойові дії завершені чи території, що не включена до Переліку Мінреінтеграції, але у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, що розташовані у територіальній громаді, в якій проживає сім'я, відсутні місця або навчання повністю або частково проводиться в режимі онлайн.

Допомога на проживання ВПО включається до середньомісячного сукупного доходу при призначенні допомоги малозабезпеченій сім'ї.

Виплати ВПО

Із 1 березня цього року в Україні зміниться загальний принцип продовження виплат переселенцям. Для отримання допомоги братиметься до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 грн, тобто чотири прожиткові мінімуми.

Для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб виплати з 1 березня продовжать автоматично. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів (якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 9 444 грн), людей з інвалідністю та дітей-сиріт.

Крім того, виплати зможуть надалі отримувати родини, які проживають у зоні бойових дій або в безпечних регіонах, і в яких діти через певні причини не можуть навчатися офлайн. Тобто батьки в таких сім'ях мають за ними доглядати і не можуть працевлаштуватися. Таким громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення допомоги.

На додаткову підтримку від держави також можуть розраховувати ті родини, члени яких за останні шість місяців "здійснювали кроки для здобуття економічної самостійності". Тобто стали на облік до служби зайнятості, працевлаштувалися або започаткували власний бізнес.

Перерахунок пенсій

В Україні з 1 березня розмір індексації пенсій становитиме 8%.

Зазначимо, в Україні щорічна індексація рахується за формулою:

чинний розмір пенсії + розмір індексації у відсотках.

Своєю чергою розмір індексації рахують як:

50% середнього показника за три роки зростання зарплат + 50% інфляції за минулий рік.

Індексація зачепить понад 10 млн українців:

9,5 млн цивільних пенсіонерів;

майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств;

майже 100 тис. "чорнобильців".

Середній розмір підвищення сягне 322 грн, а середня пенсія зросте до 5717 грн.

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