Росіяни скинули авіабомби на Сумську область: загинуло подружжя (відео) [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 26 лютого, о 2:15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.
"Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома", - констатували в ОВА, додавши, що зруйновано один приватний житловий будинок, ще 5 пошкоджено.
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