Загарбники застосовують альтернативи для розвідки на тлі втрати літака А-50 - Гуменюк [ Редагувати ]
На півдні України спостерігається вкрай висока активність ворожих розвідувальних дронів. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.
Про це повідомляє керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Як пояснила Гуменюк, це викликано збиттям російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.
"Вони зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив непланово для росіян. Зараз активність ворожих розвідувальних дронів надзвичайно висока в нашій зоні відповідальності", - сказала вона.
Зокрема Гуменюк повідомила, що протягом минулої доби вздовж лінії бойового зіткнення і на глибші регіони було зафіксовано понад сто дронів подібного типу.
"Вони намагаються збирати ту інформацію, яку вже більше не передасть А-50. І саме через це ми бачимо не специфічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддалені в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних", - підкреслила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
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