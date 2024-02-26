Росіяни вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку в Харківській області

Росіяни в ніч проти 26 лютого обстріляли два райони Харківської області. Окупанти вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку.

"26 лютого близько 02:20 ворожі БпЛА вдарили по території непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Зруйновано пʼять будинків, ще два - пошкоджено. Сталась пожежа", - йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Як зазначає Олег Синєгубов, мобільні вогневі групи Харківської області цієї ночі знищили три безпілотники окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі.

Приблизно двома годинами раніше збройні сили рф завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин.

"Пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області РФ", - зазначають в прокуратурі.