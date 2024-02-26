Росіяни вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку в Харківській області [ Редагувати ]
Росіяни в ніч проти 26 лютого обстріляли два райони Харківської області. Окупанти вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинку.
"26 лютого близько 02:20 ворожі БпЛА вдарили по території непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Зруйновано пʼять будинків, ще два - пошкоджено. Сталась пожежа", - йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.
Як зазначає Олег Синєгубов, мобільні вогневі групи Харківської області цієї ночі знищили три безпілотники окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі.
Приблизно двома годинами раніше збройні сили рф завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин.
"Пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області РФ", - зазначають в прокуратурі.
по темі
Російські окупанти вчергове обстріляли території Харківської області. В результаті атаки в Куп'янському районі було поранено волонтера
На півдні України спостерігається вкрай висока активність ворожих розвідувальних дронів. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону
Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників. Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та три ракети
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, дав пресконференцію на форумі "Україна. Рік 2024"
Російський диктатор володимир путін не подзвонить українському лідеру, оскільки перший не хоче закінчувати війну