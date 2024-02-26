Високопоставлений співробітник Сенату США знаходиться під слідством Конгресу через його частих поїздок в зони бойових дій в Україні і надання, за його словами, снайперського спорядження ВСУ на суму 30 000 доларів.

Як повідомляє The New York Times, Кайл Паркер є старшим радником Сенату Комісії США з безпеки і співробітництва в Європі, відомої як Гельсінська комісія, яка активно підтримує Україну.

Він розповів, що родич в Україні дав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами і волонтерами, які він використовував для покупки далекомірів на Amazon і балістичних датчиків вітру у виробника з Філадельфії. За його словами, він доставив їх до Харкова на великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються розібратися зі снайперами на передовій".

"У конфіденційному звіті директора та генерального радника комісії, з яким ознайомилася The New York Times, йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом. У ньому говорилося, що Паркер подорожував по лінії фронту України в камуфляжі і з українськими військовими знаками розрізнення і найняв українського чиновника для отримання стипендії уряду США, незважаючи на заперечення представників Конгресу з етики і співробітників Служби безпеки", - пише видання.

Відзначається, що це "підвищило ймовірність того, що він "свідомо чи мимоволі став мішенню для експлуатації з боку іноземної розвідувальної служби".

У той же час представник Паркера заявив, що той не зробив нічого поганого, ставши об'єктом "кампанії відплати" за висунення звинувачень у неправомірних діях проти авторів доповіді.

NYT зазначає, що розслідування неправомірних дій Паркера підриває роботу Гельсінської комісії в небезпечний момент для України і її відносин з Конгресом, і скандал в комісії може поставити під загрозу "майбутню допомогу Україні".

Раніше повідомлялося, що США засудили парламентські та місцеві вибори у Білорусі.