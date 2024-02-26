У понеділок, 26 лютого, у Києві розпочалися військові навчання, які будуть тривати три дні. Під час тренувань будуть застосовувати військову техніку та озброєння, повідомила Дарницька РДА.

"У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - повідомляє РДА.

Місцева влада нагадує, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!