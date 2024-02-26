У Києві розпочалися триденні військові навчання [ Редагувати ]
У понеділок, 26 лютого, у Києві розпочалися військові навчання, які будуть тривати три дні. Під час тренувань будуть застосовувати військову техніку та озброєння, повідомила Дарницька РДА.
"У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.
У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - повідомляє РДА.
Місцева влада нагадує, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!
по темі
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував "підсилення окремих ділянок фронту" і посилення захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами. Про це він повідомив після поїздки на передову
У Києві народні депутати, військові експерти, науковці провели круглий стіл, щоб підбити певні підсумки дворічного спротиву: говорили про втрати та досягнення. Будували прогнози, якими мають бути наші дії, щоб перемогти ворога якнайшвидше. Основні тези далі.
Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів. Про це повідомили Суспільному джерела у правоохоронних органах
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Наразі документ направили на розгляд комітету з нацбезпеки
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: ввів до її складу начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка