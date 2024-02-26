Через гостру нестачу боєприпасів в українській армії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт снарядів з європейських країн до інших країн, окрім України. Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи.

Дмитро Кулеба наголошує, що акцентує на нестачі боєприпасів у розмовах з партнерами:

Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають... Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки.

Міністр також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповуються європейськими державами у третіх країнах, стали доступними для України.

Нагадаємо, 31 січня Рустем Умеров направив звернення до Євросоюзу, в якому повідомив про критичну нестачу боєприпасів. У листі він також зазначив, що російські військові використовують втричі більше снарядів.

4 лютого Financial Times писала, що затримки поставок боєприпасів можуть бути пов'язані з запереченнями Німеччини проти реформи Європейського фонду миру (EPF), який фінансується за рахунок внесків країн Євросоюзу.

Нагадаємо, що Чехія знайшла за межами Євросоюзу 800 тис. артилерійських снарядів, які країна може поставити Україні впродовж кількох тижнів за фінансової підтримки США, Німеччини, Швеції чи інших країн. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.