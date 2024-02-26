Сирський анонсував підсилення окремих ділянок фронту [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував "підсилення окремих ділянок фронту" і посилення захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами. Про це він повідомив після поїздки на передову.
"Разом із Міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.
Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.
Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту.
Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.
Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць.
Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", - написав Сирський.
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