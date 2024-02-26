На Харківщині російські обстріли пошкодили ангари з зерном та сільгосптехніку (фото) [ Редагувати ]
На Харківщині через російські обстріли пошкоджені ангари та сільгосптехніка. Про це повідомила поліція Харківської області.
Впродовж 25 лютого військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Вчора ввечері окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. Пошкоджені два ангари з зерном, трактори та автомобілі.
У селах Куп'янськ-Вузловий та Курилівка Куп'янського району зазнав пошкоджень приватний будинок.
У Вовчанську пошкоджено ангар та господарчі споруди.
Внаслідок ворожого обстрілу у селі Лосівка Чугуївського району пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.
26 лютого близько 02:20 у селі Скрипаї Слобожанської громади Чугуївського району два ворожих БПЛА влучили по території непрацюючої бази відпочинку. Пошкоджені будинки на території бази.
О 02:15 авіабомбами окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджений приватний житловий будинок та легковий автомобіль.
Біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули 32 та 19-річні чоловіки.
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